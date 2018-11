Valen hittades död – med magen smockfull med sex kilo plastskräp: ”Verkligen fasansfullt”

Det nio meter långa kadavret flöt i land i nationalparken Wakatobi i södra Indonesien, och även om dess långt gångna förruttnelse hindrade de närvarande parkvärdarna från att dra definitiva slutsatser, ledde innehållet i kaskelotens mage till misstanken om att plast burit skulden till djurets död.

EU har under 2018 trappat upp kampen för ett minskat användande av engångsplast, något som SVT Nyheter rapporterat om, men enligt en rapport av McKinsey Center for Business and Environment, som BBC skrivit om, står länder utanför EU för den största mängden plast som hamnar i världshaven.

Kina, Filippinerna, Vietnam, Thailand och just Indonesien står på egen hand för 60 procent av det plastskräp som finns i haven, enligt rapporten från 2015.

Tio miljoner ton plast skvalpar runt

FN menar att djurlivet i haven har lidit irreparabel skada av de tio miljoner ton plast som beräknas skvalpa runt.

Sedan massproduktionen av materialet startade på 1950-talet, har människan skapat sammanlagt 8,3 miljarder ton plast, något som forskare räknat ut i den första globala studien om all plast som någonsin genomförts.

Ska begravas

Under tisdagen ska kaskelotens kvarlevor begravas på Kolowawa Beach.