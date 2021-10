Här är världens vackraste skägg

Mustasch och skägg i alla möjliga storlekar och former kunde ses i den bayerska staden Eging am See i lördags. Omkring 100 stolta skäggbärare samlades för att tävla med varandra i kategorier som ”Dalí-mustasch”, ”Polisonger (freestyle)” och ”Naturligt helskägg med stajlad överläpp”.

Förutom en bra hårväxt handlar det om att forma och sköta skägget, säger den blivande presidenten för östbayerska skägg- och mustaschklubben, Christian Feicht. Hans hemlighet för hållfasthet och form är enkel: hårspray och hårtork.

– Till mustaschen använder vissa vax eller hårmousse, men den gamla goda hårsprayen och hårtorken är grundläggande för mig, sa Feicht.

”Min skäggväxt är inte så lämpad”

Ralf Schulz, vinnare i kategorin ”kejserlig mustasch”, har burit sitt skägg i sju år nu och tävlar regelbundet i skäggmästerskap.

– Nu har jag för första gången vunnit pris i tyska mästerskapen, säger Schulz.

Hans konkurrent Karl Moosberger hade inte lika stora framgångar med sin ansiktsbehåring.

– Min skäggväxt är inte så lämpad för en supermustasch. Den växer långsamt, sa han.