Världsmästerskapet i luftgitarr avgjort

Sedan 1996 har finska Uleåborg stått värd för världsmästerskapen i luftgitarr. Deltagarna bedöms efter tre olika kriterier, koreografi, hur korrekt de spelar samt deras ”luftighet”.

Deltagarna spelar en minut var av en låt de själva fått välja och sedan en minut av en låt som arrangören valt och som hölls hemlig fram till tävlingens början. Det här årets överraskningslåt blev Hopeless case of a kid in denial med svenska The Hellacopters.

Årets vinnare blev Nanami Nagura från Tokyo med artistnamnet ”Seven Seas”.