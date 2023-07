Västafrikanska organisationer i krismöte om Niger

Det var under onsdagen som en grupp från presidentgardet frihetsberövade presidenten Mohamed Bazoum, som valdes demokratiskt 2021. Han uppges nu hållas i sitt residens.

Under fredagen uttalade sig armégeneralen Abdourahamane Tchiani i statlig tv och titulerade sig ledare för ”Det nationella rådet för hemlandets beskydd”, vilket är den grupp kuppmakare som nu säger sig ha makten över Niger. Han sa att de gjort det för att landet behöver en kursändring.

Händelserna har fördömts av FN, EU och Afrikanska Unionen.

Västafrikanska organisation håller krismöte

Under söndagen samlas västafrikanska statschefer i ett krismöte i Nigerias huvudstad Abuja om att återställa den konstitutionella ordningen, rapporterar Reuters. De möts via organisationen Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, Ecowas, med 15 medlemsländer, och dotterorganisationen Uemoa med åtta medlemsländer. Landet Tchad har också bjudits in trots att landet inte är medlem i organisationerna.

De ska bland annat diskutera möjligheter till att stänga Nigers gränser och om man ska stänga ute landet från den regionala centralbanken och finansmarknaden.

”Angrepp mot Niger”

Militära ledare i Niger ska under lördagskvällen ha varnat för internationella militära ingripande i statlig tv, rapporterar Reuters. De menar att det är detta som planeras under Ecowas:s möte.

– Syftet med detta möte är att godkänna en plan för angrepp mot Niger, i form av en nära förestående militär intervention i Niamey. Angreppet sker i samarbete med länder som inte är medlemmar i den regionala sammanslutningen och vissa västerländska länder, säger kuppmakarna enligt TT.

Niger är en före detta fransk koloni och franska presidenten Emmanuel Macron sa under söndagen att attacker mot fransmän eller franska intressen skulle provocera fram ”omedelbara och stränga” reaktioner.