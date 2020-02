Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Modejournalisten: ”Modellerna hamnar i en speciellt utsatt position” Foto: SVT, TT

Victoria's Secret pekas ut i ny granskning – sexism och övergrepp inom företaget

Under gårdagen avslöjade The New York Times att det finns en kvinnofientlig maktstruktur inom underklädesföretaget Victoria's Secret. Tidningen har intervjuat ett 30-tal modeller och anställda inom företaget som vittnar om sexism, mobbning och övergepp. Den tidigare högt uppsatta chefen Ed Razek pekas framförallt ut, men Razek själv nekar till anklagelserna.

Modeller som New York Times har pratat med vittnar om att Ed Razek försökt kyssa dem och sagt att de ska sätta sig i hans knä. Vid ett tillfälle, anklagas han också för att tagit en kvinna i skrevet. Vissa av kvinnorna som har tagit upp övergreppen och modellen Andi Muise uppger att Victoria's Secret slutade att anställa henne efter att hon sa ifrån till Ed Razek. – Övergreppen skrattades bort och accepterades som normalt beteende. Det var nästan som hjärntvätt. Och alla som försökte göra något åt saken ignorerades bara inte. De straffades, säger Casey Crowe Taylor, som tidigare jobbade med PR på Victoria's Secret till New York Times. Modejournalisten Nina Campioni är inte överraskad över vad tidningens granskning visar. – Modellerna hamnar i en speciellt utsatt position, säger hon i SVT:s Morgonstudion. Se mer i klippet ovan. Dela Dela

