Ahvenanmaalla pelätään ruotsalaisturistien määrän laskua

Ahvenanmaan matkailuyrittäjillä on kesäkauden kynnyksellä kasvava huoli siitä, että ruotsalaisturistien määrä laskee huomattavasti. Syynä on lyhyen matkan laivavuorojen väheneminen, kun esimerkiksi Kapellskärin ja Maarianhaminan välinen laivayhteys on poistunut.