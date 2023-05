Äidinkielenopettaja hallituksen kieliehdotuksesta: ”Löytyykö rahaa?”

Hallitus ehdottaa, että kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat oppilaat voisivat jatkossa saada lukea äidinkieltään lukiossa ilman aikaisempaa kielitaitoa.

– Eihän uuden kielen oppimista voi koskaan aloittaa liian myöhään, varsinkaan nyt lukioiässä, sanoo äidinkielenopettaja Mila Sommer.

On jo kaksi eritasoista ryhmää

Tumban lukiossa, Botkyrkan kunnassa, suomen äidinkielen opetusta on jo nyt järjestetty kahdessa eritasoisessa ryhmässä oppilaiden kielitaidosta riippuen.

– On mielestäni ollut todella mukavaa, että on pystynyt antamaan sen mahdollisuuden, koska lukiolaisilla, kun he haluavat opiskella äidinkieltä niin he ovat yleensä hyvin motivoituneita, Sommer sanoo.

Jos hallituksen ehdotus hyväksytään, tulee se käytännössä koskemaan opetusta vuoden 2025 syyslukukaudesta lähtien.