Tia-Marie, 16, parantaa suomen kielen taitojaan lukiossa: ”Haluan oppia lisää”

Rakastan sinua. Mitä kuuluu? Missä äiti on? Tia-Marie Leinonen puhuu vain muutamia lauseita suomea isänsä kanssa kotona, mutta se on muuttumassa. Leinonen on saanut mahdollisuuden harjoituttaa kielitaitojaan äidinkielen tunneilla lukiossa.

– Suomen kieli on tärkeä minulle. Haluan puhua lisää suomea, varsinkin serkkujeni ja isäni perheen kanssa, ja oppia lisää suomalaisista juuristani.

Se että suomen kielen opetus Tumban lukiossa on jaettu kahteen eritasoiseen ryhmään on poikkeus. Sillä nykyisin lukion oppilaalla on lain mukaan oikeus esimerkiksi suomen äidinkielen opetukseen, ainoastaan jos hänellä on hyvät suomen kielen tiedot ja taidot.

Hallituksen uudistus merkitsisi sitä, että enää ei vaadittaisi aikaisempia kielitaitoja kansallisissa vähemmistökielissä.

– Mielestäni se on hyvä ehdotus. Vaikka ei olisikkaan aiempia kielitaitoja, niin haluan kannustaa siihen. Se oli täydellinen valinta minulle, Leinonen sanoo.