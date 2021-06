Barokkimusiikki on täynnä tunteita: ”Hienoa päästää ne soittimen kautta irti”

– Barokkimusiikin filosofia on aika paljon puheen imitointia. Miten sitä artikuloidaan, missä on pilkkuja ja pisteitä tai huuto- tai kysymysmerkkejä. On kiinnostavaa päästä siihen sisään.

Artikulaation kannalta alkuperäissoittimella soittaminen on barokkimusiikissa tärkeää

– Puhuvuus se on ihan erilainen, jos soitetaan 1600-luvun suolikielillä tai moderneilla metallikielillä. Barokkimusiikissa ollaan hetkessä ja teatraalisia.

Soolosellisti Johannes Rostamo on ollut Tukholman kuninkaallisissa filharmonikoissa 13 vuotta ja työskentelee myös vierailevana soolosellistinä orkestereissa ulkomailla. Hän on barokkiensmblen lisäksi ollut myös perustamassa kamarimusiikkiryhmä Stockholm Syndrome Ensemblea.

Rostamo työskentelee lisäksi lehtorina kuninkaallisessa musikkikorkakoulussa, KMH:ssa.