Artisti Cary Ylitalo haluaa kertoa rehellisesti rakkaudesta

– Viime vuoden toukokuussa päätin, että haluan tehdä esityksen rakkaudesta. Aloin miettiä keitä olen rakastanut, keitä en ole rakastanut, keitä olen jättänyt... siinä tuli kaikenlaisia tunteita esiin. Muistelin esimerkiksi äitiä ja isää, miten he rakastivat toisiaan. Olen saanut avata omaa sieluani aika paljon, kertoo Ylitalo.

Tämä esitys on ruotsiksi mutta Ylitalon mukaan siinä on kuitenkin mukana suomalaisuutta: – Se on se rehellisyys.

Videolla vieraillaan esityksen harjoituksissa ja Cary Ylitalo kertoo lisää esityksen sisällöstä ja taustoista.