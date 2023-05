Emeritusprofessori: Totuuskomissio voisi nostaa esiin kallonmittaukset ja kouluasiat

Ajankohtaiset totuuskomissiot

Tällä hetkellä Ruotsissa on käynnissä tornionlaaksolaisten totuuskomission selvitystyö, joka valmistuu marraskuussa 2023 ja saamelaisten totuuskomission selvitystyö, joka valmistuu joulukuussa 2025. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta etsii parhailleen tekijöitä komissiota valmistelevalle raportille.



Mitä totuuskomissio tekee?

Totuuskomission selvitystyön tarkoituksena on tuoda esiin vähemmistöryhmän historiassa kokemia vääryyksiä ja niiden yhä vähemmistöön vaikuttavia seurauksia. Totuuskomission tarkastelussa eivät ole yksittäiset tapaukset, vaan vähemmistön kollektiiviset kokemukset, joiden taustalla ovat valtion ja/tai kirkon toimet.

Totuuskomissioprosessin kulku

Aloite komission perustamisesta on yleensä tullut vähemmistöltä itseltään. Vähemmistö valmistelee raportin, jossa määritellään tarkemmin ajanjaksoja ja aihepiirejä, joissa vähemmistö on kokenut vääryyttä. Raportin perusteella hallitus tekee päätöksen totuuskomission perustamisesta ja sen rahoituksesta. Jo aloittaneille komissioille on annettu noin pari vuotta aikaa selvitystyöhön. Hallitus tekee päätöksen jatkotoimista selvityksen saatuaan. Jatkotoimet voivat käsittää virallisen anteeksipyynnön ja/tai konkreettisia toiimia tilanteen parantamiseksi.