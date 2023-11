Etnologi: ”Stereotypiat leviävät laajemmin kuin fakta”

– Tästä välittyy se, että suomalaisten alkoholikulttuuri on hieman sivistymättömämpi kuin ruotsalaisten. Osa etnologeista on sitä mieltä, että kyse on idän ja lännen välisestä rajasta, jossa itä on Suomi – eli siis sivistymättömämpi ja länsi on sitten Ruotsi.

Vastuu stereotypian edelleen elämisestä on Beckmanin mukaan kaikilla.

– Mielestäni voi aina vaatia vastuuta riippumatta siitä, onko kyse SVT:stä vai siitä, että joku sanoo jotain koulun pihalla. Tarkoitan, että koska stereotypioita ja vitsejä toistetaan – ne tulkitaan totuudeksi, sanoo Stellan Beckman.

Suomalaisten alkoholinkulutus on tänä päivänä yhtä suurta kuin ruotsalaisten. Tämä ei kuitenkaan estä stereotypioita elämästä vahvana.

– Stereotypiat leviävät laajemmin kuin fakta. Muistan, että kun olin pieni, näin televisiossa ja kirjoissa paljon enemmän näitä stereotypioita kuin faktaa, Beckman sanoo.

Lisää aiheesta viime suunnuntain 15 minuter från Uutiset -ohjelmassa.