Etujärjestö: Opettajan on saatava päättää, mitä oppimateriaalia käyttää

Opettajien etujärjestön puheenjohtaja Åsa Fahlén (kuvassa vasemmalla) on nähnyt kehityksen digitaalisesta takaisin analogiseen, mutta suurempana ongelmana hän pitää Ruotsin kouluja vaivaavaa resurssipulaa, mikä vaikuttaa kaikkien oppivälineiden ja -materiaalien saatavuuteen. Foto: SVT

Opettajien etujärjestön mielestä sopivien oppimateriaalien valinnassa on syytä hyödyntää opettajien ammattitaitoa. Järjestön mukaan opettajilla on paras tuntuma ja tietämys siitä, millaisia tarpeita eri opetustilanteissa on.