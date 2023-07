”Aika paljon on puhuttu suomea” – Fanni ja Ellen kesätöissä esikoulussa Uppsalassa

Kaksi viikkoa pitkä kesätyöjakso on Fannin ja Ellenin mukaan ollut hauska kokemus ja heidän mielestään on ollut kivaa kun on saanut mahdollisuuden puhua suomea työpaikalla.

– Aika paljon ollaan puhuttu suomea, kertoo Ellen Aarnio.

Uppsalan kunta tarjoaa tänä kesänä kolmelle yhdeksäsluokkalaiselle suomenkielistä kesätyötä ja haluaa tällä tavalla kannustaa nuoria käyttämään suomen kieltä kotiympäristön ulkopuolella.

Videolla Fanni Peura ja Ellen Aarnio kertovat miten kaksi viikkoa kesätöissä on mennyt.