Hallituksen selvittäjä vaatii vauhtia suomen kielen aseman edistämiseksi

Suomen kielen ja ruotsinsuomalaisten puolestapuhujat ovat pitkään kritisoineet Ruotsin valtion viranomaisia passiivisuudesta suomen kielen asioissa. Nyt myös hallituksen selvittäjä vaatii muutosta tilanteeseen.

– Olemme todenneet, että nykyinen seuranta ja koordinointi ei ole riittävän hyvällä tasolla, jotta se vahvistaisi vähemmistöjen oikeuksia, hallituksen selvittäjä Ingrid Johansson Lind sanoo.

Tehtävä pois lääninhallituksen pöydältä

Suomen kielen ja ruotsinsuomalaisten sekä monen muun kansallisen vähemmistön asiat ovat valtakunnallisesti Tukholman lääninhallituksen pöydällä. Selvittäjä haluaa kuitenkin tehtävät pois lääninhallitukselta ja siirtää ne sen sijaan Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitokselle.

Selvityksestä piirtyy kuva, että lääninhallituksen työtä ovat vaikeuttaneet toisaalta resurssien vähyys – mutta myös hallinnolliset rakenteet.

Selvityksen tehnyt Ingrid Johansson Lind toteaakin, että hallituksen on erittäin vaikea ohjata Tukholman lääninhallitusta nykyisessä rakenteessaan.

– Rakenteen takia myös lääninhallituksen on vaikea priorisoida tämä asia hyvällä tavallla. Samalla on sanottava, että niillä edellytyksillä, mitä lääninhallituksella on ollut käytössään, on tehty paras mahdollinen.

Lisää käsiä hoitamaan asioita

Selvittäjän mielestä Ruotsin kansallisten vähemmistökielten – kuten suomen – ja kansallisten vähemmistöjen, kuten ruotsinsuomalaisten – asiat vaativat lisää virkakuntaa.

Lääninhallituksen tehtävissä on ollut viiden ihmisen verran väkeä, mutta uudessa tilanteessa selvittäjä haluaisi nostaa työntekijöiden määrän kahteentoista.

Uusi vaihde superviranomaisen avulla

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksesta voi tulla uusi superviranomainen suomen kielen ja ruotsinsuomalaisten asioissa, sillä sen alle on jo aiemmin esitetty suomen kielen asemaa Ruotsissa edistävää Kielikeskusta.

– Synenergiat viranomaisen sisällä olisivat merkittäviä. Että voimme todella vaihtaa suuremman vaihteen vähemmistötyössä, kuten tässä on ollut tarkoituksena.

Selvittäjä toivoo uudistuksen toteutuvan vuonna 2022. Uudessakin mallissa Saamelaiskäräjät olisi yhä keskeinen viranomainen saamelaisten ja saamen kielten asioissa.