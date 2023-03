Laivayhtiöiden matkustajaluvut lähes pandemiaa edeltävillä tasoilla

Yli viisi miljoona matkustajaa on kulkenut Ruotsin satamien kautta viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Laivamatkuilu suomesta on osio joka on lisääntynyt eniten. Viking Linen ja TallinkSiljan matkustajaluvut ovat nousussa kaikilla laivareiteillä, kertovat yhtiöiden edustajat.

– Neljä prosenttia pitäisi vielä saada kiinni että oltaisi samalla tasolla kuin vuonna 2019, sanoo Viking Linen tiedotuspäällikkö Eleonora Hansi.

Videolla laivayhtiöiden edustajat kertovat hiihtolomavikkojen matkustajatilanteesta ja siitä, miten taloudellinen maailmantilanne vaikuttaa toimintaan.