Hukkuneiden määrä kasvanut kuuman kesän myötä

Ruotsin hukkumistilastot ovat yhä synkkiä Svenska Livräddningssällskapetin tilastojen mukaan. Heinäkuun viimeiseen päivään asti 97 ihmistä oli hukkunut tänä vuonna, näistä kymmenen alle 19-vuotiaita. Viime vuonna hukkuneita oli samaan aikaan 66.

Pelkästään heinäkuun aikana hukkui 35 ihmistä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 12. Heinäkuun hukkuneista viisi oli lapsia tai nuoria, yhtä monta kuin viime vuonna yhteensä.

Helteet suurin syy

Viimeksi yhtä paljon hukkumisia oli kesällä 2014. Lämpimällä säällä on selvä vaikutus – hellekesät erottuvat selvästi tilastoissa.

– Heinäkuun hukkuineiden määrä on hirvittävän suuri. Kuumat säät ovat houkutelleet tottumattomia uimareita veteen vilvoittelemaan. Jos moneen vuoteen ei ole uinut syvillä vesillä, onnettomuus voi helposti tapahtua, sanoo Karin Brand, Ruotsin hengenpelastusjärjestön pääsihteeri.

Kuka vaan voi hukkua. Usein kyseessä on yliusko omaan taitoon, että on kerran oppinut uimaan ja luulee yhä osaavansa, Karin Brand kertoo.

– Uimataitoa täytyy pitää yllä myös aikuisella iällä. Mitä tulee hukkuineisin lapsiin, kyseessä on melkein aina että aikuisen huomio on hetkellisesti herpaantunut. Vain noin prosentti hukkumistapauksista ovat varsinaisia onnettomuuksia, missä uhri on esimerkiksi vahingossa tippunut veteen.

Enemmän miehiä hukkumistilastoissa

Miehet ja pojat ovat hukkumistilastojen kärjessä. Esimerkiksi Tukholman läänissä tänä kesänä on hukkunut vain yksi nainen, loput ovat miespuolisia.

Synkistä tilastotiedoista löytyy myös myönteistä asiaa – veneilijöiden keskuudessa onnettomuustapaukset ovat kääntyneet laskuun. Tänä vuonna veneharrastajia on menehtynyt tapaturmaisesti vain neljä. Vuonna 2017 luku oli 15 ja vuonna 2016 kuolleita oli 16.