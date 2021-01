”Ikäni puolesta kuulun ensimmäisten joukossa rokotettavien porukkaan”

Perhe kahdessa maassa -sarjan viimeisessä osassa tapaamme toimittaja Kari Lumikeron, joka on tottunut matkustelemaan paljon. Pandemian ajaksi hän on kuitenkin asettunut Kirkkonummelle, Helsingin länsipuolelle. Täällä maalla hän on kirjoittanut kirjaa ja seurannut tiiviistii Ruotsin ja Suomen strategioita pandemian hillitsemiseksi.