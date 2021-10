Joka viides nainen ei käy mammografiaseulonnassa

Syöpäsäätiön uuden, syyskuussa tulleen raportin mukaan sosioekonomiset erot näkyvät siinä, miten usein naiset hakeutuvat mammograsfiaseulontaan. Pienituloisimmat osallistuvat mammografiaan suurituloisia harvemmin.

– Sairaanhoitopiirit jotka ovat aktiivisesti tehneet töitä tavoittaakseen ihmiset jotka eivät yleensä osallistu mammografiaan, ovat pystyneet tavoittamaan useampia, sanoo Cancerfondenin asiantuntija Maiju Wetterhall.

Tukholma tilastojen pohjalla

Raportin mukaan Tukholman, Gotlannin ja Västmanlandin alueet ovat pohjimmaisina tilastoissa. Osallistujamäärien lisäämiseksi voisi Maiju Wetterhallin mielestä käyttää useita keinoja.

– Meidän pitää katsoa miten kutsu on kirjoitettu ja miten me muistutamme naisia tutkimuksesta. Kutsun lähettäminen omalla äidinkielellä on tietysti yksi tapa. Mutta tapoja on monia ja meidän pitää käyttää kaikki keinot että useampi ottaa kutsun vastaan ja osallistuu.