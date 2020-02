Kai Latvalehto: ”Juuret ovat lähellä”

Ruotsinsuomalaiseen identiteettiin liittyviä kysymyksiä tutkineen Kai Latvalehdon mukaan nyt on aika kysyä, minkälainen identiteetti on toisen ja kolmannen sukupolven ruotsinsuomalaisilla. Latvalehto pitää selvänä, että Ruotsissa syntyneiden sukupolvien identiteetti on erilainen kuin Suomesta saapuneilla, vaikka kieli olisikin säilynyt.

– On myös hirveän paljon semmoisia ruotsinsuomalaisen taustan omaavia, jotka kenties eivät osaa suomea. Mutta silti perimä, kasvatus ja myös tunne, identiteetti, kaikki, ei ole täysin umpiruotsalainen, Latvalehto miettii.

– Juuret ovat niin lähellä, omassa lapsuudessa tai vähintään perheen parissa, hän jatkaa.

Kirja tulossa ruotsiksi

Kai Latvalehdon väitöskirjan Finnish Blood, Swedish Heart? toimitettu versio julkaistaan maaliskuun puolivälissä ruotsiksi.