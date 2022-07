Kaija, 74, sai TBE-tartunnan: ”Jalat eivät kantaneet”

Viime vuonna TBE-tartuntojen määrä nousi ennätyksellisen korkealle Ruotsissa. Yksi TBE-tartunnan saaneista on Kaija Terho, joka sai punkin pureman kautta leviävän virusinfektion viime elokuussa.

– Jouduin seitsemäksi viikoksi sairaalaan. Olin ensin neljä viikkoa akuuttisairaalassa ja sitten kuntoutussairaalassa kolme viikkoa, hän kertoo.

”Opettelin kävelemään ja kirjoittamaan uudestaan”

Ennen TBE-tartuntaa Kaija Terho oli aktiivinen suomalaisessa kirjoittajapiirissä ja liikkui paljon ulkona, mutta tartunnan jälkeen hänen oli pakko opetella kaikki uudestaan.

– Paljon pitää levätä ja vieläkin minulle tulee pääkatkoksia, että en ymmärrä kaikkea. En voi vieläkään lukea kirjoja ja liikkuminen on edelleen aika huonoa.

Katuu, ettei ollut ottanut TBE-rokotusta

Sairaus on rajoittanut Kaijan elämää paljon. Tämän jälkeen monet hänen ystävistään ovat ottaneet rokotuksen TBE-virusta vastaan.

– Laskin juuri, että noin 19 minun tuttavaa on rokotuttanut itsensä sen jälkeen kun he ovat nähneet mitä taisteluni on ollut.

Videolla Kaija Terho kertoo mitä apua hän tarvitsee pärjätäkseen arjen askareissa.