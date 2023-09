Kalastajayhditsys: EU-komission esittämä kielto olisi ”kuolinisku” Itämeren kalastajille

– Silakka on pienimuotoisen rannikkokalastajien ainoa jäljellä oleva kalalaji jota voi vielä kalastaa, sanoo Ruotsin kalastajayhdistyksen varapuheenjohtaja Teija Aho.

EU-komission ehdotuksen pohjana on tieteellinen arvio, jonka mukaan useiden kalakantojen tilanne on huono. Ehdotuksen mukaan Itämeren keskiosan silakkakanta on 1990-luvun alusta lähtien ollut lähellä vähimmäistasoja tai niiden alla.

Teija Ahon mukaan komission ehdotus on drastinen, sillä Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tutkimuksissa ehdotetaan vain kiintiön pienentämistä.

– Ainoa mitä kuluttajalle sitten on saatavilla on länsirannikolta saatavaa silliä, tilanteessa kun Ruotsin omavaraisuustasoa pitäisi nostaa.