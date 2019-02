Kalevalan maailma avautuu kaikille verkkojulkaisuna

Kalevalan päivä on suomalaisen kulttuurin päivä. Päivä on saanut nimensä Suomen kansalliseepoksesta Kalevalasta. Päivö on virallinen liputuspäivä Suomessa.

Kalevalan päivää vietetään 28. helmikuuta, koska Elias Lönnrot allekirjoitti ja päiväsi Kalevalan ensimmäisen version esipuheen 28. helmikuuta 1835.

Kalevala perustuu 1800-luvulla koottuihin kansanrunoihin. Lönnrot teki lukuisia runonkeruumatkoja Suomessa ja itärajan takana suomensukuisten kansojen asuinalueilla.

Kalevalan katsotaan kuuluvan koko maailmalle tärkeään kirjalliseen perintöön, maailmankirjallisuuteen.