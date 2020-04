Vaikuttavatko ikä ja riskitekijät ruotsinsuomalaisten yliedustukseen tilastoissa?

Varmuutta yliedustuksen syistä ei vielä ole, mutta Värmlannin alueen kansanterveysasiantuntija Anu Molarius nostaa esiin ikäihmisten osuuden ja terveystilanteen ruotsinsuomalaisten keskuudessa.

– Ruotsinsuomalaisten ikärakenne on erilainen kuin kantaväestön. He ovat vanhempia ja heitä on enemmän yli 70-vuotiaiden ryhmässä, Molarius kertoo.

Enemmän riskitekijöitä

Koronatartuntojen yhteydessä on puhuttu muun muassa elintapoihin ja sairauksiin kytkeytyvistä riskitekijöistä.

– En voi suoraan koronasta sanoa, mutta luultavasti verenpaine, liikalihavuus ja tupakointi ovat riskitekijöitä, ja näitä on enemmän ruotsinsuomalaisten keskuudessa.

Videolla Anu Molarius arvioi ruotsinsuomalaisten ikärakennetta ja riskitekijöitä.