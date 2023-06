Kaupungin oma poika Timo Räisänen avaa Göteborgin juhlallisuudet uudella sinkullaan

Håkan Hellströmin taustabändissä 2000-luvun alussa soittanut Timo Räisänen on kulkenut pitkän tien sooloartistina. Seuraavaksi ilmestyy Räisäsen kymmenes sooloalbumi. Ensimmäinen sinkku tulevalta albumilta saa ensi-esityksensä juhlallisesti Göteborgin sinfonikoiden komppaamana, Timolle rakkaassa Göteborgissa.

Muutama vuosi sitten Räisäset muuttivat Etelä-Ranskaan Timon suvun taloon. Vaikka Göteborgin kadut ovatkin vaihtuneet Ranskan maaseutuun, ei Timon rakkaus kaupunkia kohtaan ole kadonnut – päin vastoin.

Räisänen on omien sanojensa mukaan Ranskassa vapaampi kuin koskaan. Musiken var min on makupala uudelta albumilta, joka Timon mukaan kuvastaa juuri tätä uutta vapautta. Albumin julkaisuajankohta on vielä hämärän peitossa.