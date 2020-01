Kirjoitustaito heikkenee Suomessa – ”Näkyy kaikilla tasoilla”

Suomi on edelläkävijämaa Pisa-tutkimuksissa, mutta nyt on tullut ilmi, että kirjoitustaito on heikentynyt. Tämä on huomattu muun muassa kouluissa ja pääsykokeissa.

– Se näkyy esimerkiksi tekstin rakentamisessa, sanavalinnoissa ja sanavarastossa, oikeinkirjoituksessa ja välimerkeissä – ihan kaikilla kielen tasoilla, kertoo lukion äidinkielenopettajana toimiva Sari Hyytiäinen.

Digitalisaatio vain osasyy

Äidinkielenopettajien liiton puheenjohtaja Sari Hyytiäisen mukaan huonontuminen alkoi viitisen vuotta sitten, ja tilannetta hän pitää erittäin vakavana. Syinä Hyytiäinen mainitsee osaltaan digitalisoitumisen, mutta luku-ja kirjoitustaidon kehittymiseen vaikuttavat myös sosioekonomiset tekijät.

Äidinkielenopettajat peräänkuuluttavat nyt laajaa tutkimusta kirjoitustaidon tasosta Suomessa.

Sari Hyytiäisen ohella videolla on haastateltavana Kimmo Himberg Suomen poliisiammattikorkeakoulusta.