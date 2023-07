SEB:n päästrategi: ”Kruunun vahvistumista ei ole näköpiirissä”

Hiljasen mukaan kruunuilla Suomessa tänä kesänä maksava matkailija kärsii usean eri tekijän vaikutuksesta samaan aikaan. Lopputulos on se, että viime kesään verrattuna Suomi on nyt huomattavasti kalliimpi maa.

– Vuodessa hintataso on noussut, koska inflaatio on viimeisen vuoden aikana ollut todella korkea. Yleisen hintatason nousun lisäksi tulee sitten tämä kruunueffekti. Kustannusten kuva on aika tavalla erilainen kuin vuosi sitten, päästrategi Jussi Hiljanen tiivistää.

Euro kallistunut vuodessa yli 10 prosenttia

Valtionpankki Riksbankenin tilastoista selviää, että viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana kruunun kurssi suhteessa euroon pysytteli pitkään 10,50 molemmin puolin. Pandemian alkuvaiheessa euro pomppasi maksaen maaliskuussa 2020 yli 11 kruunua. Sen jälkeen kruunu koheni, jolloin yhdestä eurosta sai maksaa jälleen reilut 10 kruunua.

Kruunun uusi heikentyminen koitti vuosi sitten joulukuussa, jolloin euro kallistui uudelleen. Siitä lähtien yhdestä eurosta on saanut maksaa yli 11 kruunua.

Katso Valtionpankin tilasto kruunun kurssista