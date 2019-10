Kuopion kouluhyökkäys: Poliisi selvittää motiivia

Poliisin tutkimuksissa on tarkentunut, että teosta epäilty 25-vuotias mies käytti teräasetta ja hänellä oli mukanaan myös ilmapistoolityyppinen ampuma-ase.

Varsinainen väkivallanteko tapahtui vain luokkahuoneessa, mutta tapahtumahetkellä ammattiopiston tiloissa ja sen yhteydessä olevassa kauppakeskuksessa oli paikalla satoja ihmisiä. Poliisi sai pysäytettyä tekijän suhteellisen nopeasti kahdella laukauksella.

Savon ammattiopistolla vietettiin hiljaista hetkeä tänään keskiviikkona kello 12. Kuusi loukkaantuneista oli edelleen sairaalassa ja kahdella heistä on vakavia vammoja. Kyseessä on kolmas kouluhyökkäys Suomessa, edellisestä on kulunut yli 10 vuotta.