Soitimme Ulla Haloselle, joka on työskennellyt hoitoalalla, sekä Sirpa Humalistollle, jolla on kokemusta hoiva-alan päätöksenteosta kuntatasolla, ja kysyimme mitä mieltä he ovat lokakuussa alkavista kielitestikokeilusta. Molemmat suhtautuvat positiivisesti suunnitelmiin testata hoito- ja hoiva-alalla työskentelevien kielitaitotasoja.

Dementiapotilaiden kanssa itsekin työskennellyt Ulla Halonen korostaa kielen merkitystä, kun työskennellään muistisairaiden kanssa.

– Olen nähnyt sitäkin, että kielen puuttuminen johtaa erilaisiin tilanteisiin, Halonen pahoittelee.

– Kyllä ruotsin kieli täytyy hallita, toteaa Sirpa Humalisto.

Humalisto kertoo, ettei Suomesta saapuvien hoitajien kielitaitoa ole katsottu tarpeelliseksi testata, koska he ovat usein monikielisiä, mutta että heidänkin tulee toki osata ruotsia sujuvasti.