Laaja tutkimus ulkosuomalaisten osallistumisesta yhteiskuntaan

Helsingin yliopistossa on meneillään tähän mennessä laajin ulkosuomalaistutkimus. Yliopiston tutkijat haluavat kartoittaa ulkosuomalaisten yhteiskunnallista osallistumista, kuten äänestämistä. Mukana on myös kysymyksiä siitä, miten Suomi hoitaa muita ulkosuomalaisten asioita. Kyselyyn on kutsuttu 10 000 ulkosuomalaista, heistä 1 500 löytyy Ruotsista.

