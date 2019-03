Mariestadin kunta on ehtinyt olla hallintoalueessa nelisen vuotta. Kunnanhallituksen mukaan uusi vähemmistölaki asettaa liian tiukat vaatimukset kunnalle. Foto: SVT

Mariestadin eroaikeet jakavat mielipiteitä

Mariestadin eroprosessi suomenkielisestä hallintoalueesta etenee, vaikka paikallisella tasolla vastustus on edelleen voimakasta. Hallitus on pyytänyt sekä Mariestadin kunnalta että suomenkielisiltä yhdistyksiltä lausunnot. Näkemyserot eroprosessissa ovat suuret ja toistaiseksi on epäselvää, onko Mariestadin syyt riittävät eroon ja voiko hallintoalueesta edes erota.

Mariestadissa järjestetty yleisötilaisuus suomenkielisestä hallintoalueesta irtautumisesta keräsi salin täydeltä väkeä. Kunnan edustajien ja yleisön välillä oli selkeä näkemysero pelkästään keskustelun aiheesta, osapuolet näkivät jo lähtökohdan illan keskusteluun eri tavalla. – Asia ei ole vielä keskusteltu loppuun. Hallintoalueeseen kuuluminen on periaatteellinen kysymys ja täällä on juteltu enemmänkin konkreettisista asioista, Saara Ludvigsen Ruotsinsuomalaisesta keskusliitosta sanoo. ”Kunta ei ole lukenut papereita” Keskustelu kävi paikka paikoin kiivaanakin, mukana olleet pitivät illan antia varsin vaatimattomana ja olivat sitä mieltä, että kunta ei ole selvittänyt eroamiseen liittyviä kysymyksiä riittävän hyvin. – Ihan hyvin kunta olisi voinut ilmoittaa vetävänsä eroprosessin takaisin, hei eivät oikein ole varmaan lukeneet kaikkia papereita tästä erojutusta, Sirkka Taiminen harmittelee. Vaikeuksia löytää henkilökuntaa Kunnanedustajat pyrkivät tilaisuudessa kertomaan ongelmista, miksi eroanomus on tehty ja miten asiat voitaisiin ratkaista tulevaisuudessa. – Meillä on vaikeuksia saada henkilökuntaa, joka jäisi hoitamaan näitä tehtäviä. Meillä on esimerkiksi huutava pula suomenkielisistä sairaanhoitajista, kunnanhallituksen puheenjohtaja Johan Abrahamsson kertoo. Prosessi jatkuu lausuntokierroksella. Dela Dela

