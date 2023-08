Matala kruunun kurssi lisää käytettyjen autojen vientiä

Käytettyjen autojen vienti Ruotsista ulkomaille on kasvanut merkittävästi matalan kruunun kurssin aikana. Tämän vuoden alkupuoliskolla vienti kasvoi peräti 30 prosenttia. Ruotsissa toimiva suomalainen autokauppaketju on huomannut, että käytetyjä autoja on jo vaikeampi hankkia kuin ennen.