SR Finskan aamutoimittaja Erkki Kuronen on pitkän linjan viisufani. Hän on lapsesta asti seurannut kisoja suurella innolla ja on jo useamman vuoden ajan kuulunut yhden Euroviisupodin tekijäkaartiin. Tänä vuonna jaksoja tuli peräti kuusi kappaletta.

Suomen vuoro jännittää jatkopaikasta on torstaina. Silloin on vuorossa toinen semifinaali ennen lauantain varsinaista kilpailua.