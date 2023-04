Merja, 70, ei löytänyt rakkautta SVT:n deittailuohjelmasta

Merja haki ohjelmaan lapsenlapsensa ehdotuksesta. Ehdotus oli myönteinen yllätys Merjalle, joka joutui koronapandemian aikana eristäytymään perheenjäsenistään ja kokemaan yksinäisyyttä.

– Sanoin, että tietysti mummo osallistuu!

Sveitsiläisessä alppihotellissa rakkauden kipinä ei kuitenkaan syttynyt. Siitä huolimatta Merja suhtautuu luottavasti tulevaisuuteen.

– En usko, että kuolen huomenna. Minulla on pitkä elämä vielä edessä, jos kroppa sen sallii. Rakastuminenhan voi tapahtua huomenna, ulkona tai töissä. Ja joidenkin osallistujien kanssa olemme kavereita. Voihan siitäkin syttyä jotain lisää.

”Vielä monta unelmaa”

Ohjelman jälkeen Merja on saanut miehiltä yhteydenottoja sosiaalisen median kautta. Palattuaan Sveitsistä kotiin Uppsalaan hän kuitenkin päätti väliaikaisesti keskittyä muihin asioihin kuin deittailuun.

– Rakkauden kaipuu ei lopu ennen kuin kuolee. Kaikki ihmiset haluaa kosketusta. Jollemme saa siitä, kroppamme jäätyy sisältäpäin, Merja sanoo.

– Minulla on monta unelmaa vielä. Yksi niistä on saada kaunis ja kiltti mies rinnalleni, mutta juuri nyt se ei passaa elämääni. Minulla on kaikkea muuta kuten töitä. Pidän nyt vähän aikaa rauhaa, hän sanoo.



Hotell Romantik on nähtävissä SVT Playllä.