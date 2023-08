Ohjaaja: ”Norjalaisena minua hävettää mitä enemmän opin mestäsuomalaisten historiasta”

Det Primitive Teaterin ohjaaja Siv Skjønberg on ohjannut Merete Wigerin metsäsuomalaisista kertovaa näytelmän viitenätoista kesänä.

– Suomalaisia maahanmuuttajia ei aina kohdeltu hyvin. Samalla kuin moni asia historiassa järkyttää olen iloinen siitä, että saan olla mukana kertomassa siitä.

Kesäteatteria pyöritetään pitkälti harrastajanäyttelijöiden ja vapaaehtoisten voimin. Mukana on kuitenkin myös ammattilaisia. Esimerkiksi näytelmän musiikin on säveltänyt metsäsuomalaiset juuret omaavan Norjan Kansallisteatterin kapelimestari Per Christian Revholt.