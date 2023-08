Näin helsinkiläiset ajattelevat kesän rasismikohusta

Helsingin sanomat julkaisi perjantaina laajan kyselyn, jossa yli 2000 suomalaista vastasi rasismiin liittyviin väitteisiin. 60 prosenttia vastaajista näkee, että Suomessa estiinyy paljon tai melko paljon rasismia. 25 prosentin mielestä rasismia ei esiinny Suomessa lähes lainkaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Shadia Rask sanoo Helsingin Sanomille kyselyn osoittavan, ettei Suomessa ole yksimielisyyttä siitä, että rasismi on aina väärin.

Suomalaisissa tiedotusvälineissä on kesän aikana nostettu esiin muun muassa Riikka Purran ja Wille Rydmanin verkkokirjoituksia ja yksityisviestejä joissa on kommentoitu esimerkiksi turkkilaisia ja somalialaisia rasistiseen sävyyn. Kysyimme Helsingin asukkailta mitä mieltä he ovat ministeriden lausahduksista.