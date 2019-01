Peliyhtiöt rikkovat lakia ja suuntaavat pelejä Ruotsista Suomeen. Foto: SVT

Peliyhtiöt suuntaavat sivujaan laittomasti Ruotsista Suomeen

Ruotsin pelimonopoli avautui vuodenvaihteessa, ja nyt yritykset voivat hakea toimintaansa lisenssiä peliviranomaiselta, Spelinspektionenilta. Joukossa on kuitenkin pelisivustoja, jotka on suunnattu Suomessa asuville ja se on vastoin lisenssilupaa.

Vuodenvaihteessa muuttuneen pelilain mukaan online-pelit pitää olla suunnattuja Ruotsin markkinoille. Muutoin kyseessä on laiton toiminta. Svenska Yle nosti ensimmäisenä esiin sen, että ruotsalaisilla pelilisensseillä toimii nyt myös peliyrityksiä, jotka suuntaavat toimintansa suoraan Suomeen. Tähän mennessä 60 yritystä on saanut pelilisenssin Ruotsissa. Yhdellä yrityksellä voi olla kuitenkin lukuisia pelisivustoja. Ruotsalaisen pelilinsessin on toistaiseksi saanut yksi suomalainen toimija, ahvenanmaalainen PAF. Uusi laki on ollut voimassa vasta vuodenvaihteesta. Rahapeliviranomainen Spelinspektionen puuttuu toimijoihin, jotka eivät noudata lakia. Yksi lisenssivaatimuksista on rekisteröityä Spelpaus-sivustolle, jota kautta tavalliset ihmiset voivat ilmoittaa itsensä niin sanotulle pelitauolle. Tässä on kyse siitä, ettei ilmoittaja enää pysty pelaamaan nettirahapelejä eikä hänelle saa kohdistaa mainontaa peleistä. Suomessa on edelleen Veikkauksen pelimonopoli. Suomalaisille suunnattuja nettikasinoita löytyy kuitenkin runsaasti ja sivustot ovat rekisteröity ulkomaille, esimerkiksi Maltalle. Dela Dela

