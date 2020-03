Päätös: Göteborgissa kaksikielistä opetusta kahdessa koulussa syksystä alkaen

Göteborgissa on jo pitkään yritetty järjestää kaksikielistä opetusta ruotsinsuomalaisille lapsille sen jälkeen, kun ruotsinsuomalainen koulu suljettiin. Viimeksi päätös kaksikielisen opetuksen mahdollistamisesta uudestaan tehtiin viime vuonna. Silloin aloite tyssäsi sijaintiin, sillä valitun koulun lähistöllä ei ollut tarpeeksi ruotsinsuomalaisia perheitä.

Slottsbergin ja Skogomen koulut

Tällä kertaa kouluiksi valikoituivat Slottsbergin koulu ja Skogomen koulu. Slottsbergin koululla kaksikielistä opetusta tullaan tarjoamaan esikoululuokilla ja Skogomen koululla esikoululuokalta kuudennelle luokalle.

Hanna Leppänen Ahonen, Göteborgin peruskouluhallinnon vähemmistökoordinaattori, kertoo:

– Nämä koulut on valittu siltä pohjalta, että Slottsbergin koulun lähistöllä on esikouluja, joissa meillä on tällä hetkellä suomenkielisiä lapsia, ja Skogomen koulu on valittu siltä pohjalta, että voidaan taata myös suomenkielistä ja kaksikielistä opetusta lapsille, jotka asuvat Hisingenin puolella ja muualla Göteborgissa.

Hakijamäärä vaikuttaa opetusmuotoon

Viime vuoden lopulla göteborgilaiset ruotsinsuomalaiset saivat myös vastata kyselyyn kaksikielisen opetuksen järjestämisestä. Kysely antoi pohjaa päätökselle, sillä 85 prosenttia vastanneista ilmoitti kannattavansa kaksikielistä opetusta – opetuksen muodosta riippumatta.

Yksityiskohdat siitä, millä tavalla kaksikielinen opetus tullaan kouluissa järjestämään ei kuitenkaan ole täysin selvillä.

– Riippuen siitä kuinka paljon hakijoita tulee, sen perusteella muokataan myös tuleeko sekaluokkia vai puhtaita kaksikielisiä luokkia taikka integroitua opetusta, sanoo Leppänen Ahonen.

Hakuaika jo huhtikuun alussa

Opettajien rekrytointi käynnistyy samoihin aikoihin, kun vanhemmat voivat hakea tuleviin kaksikielisiin kouluihin, eli ensi kuun alussa. Vaikka opetuksen muoto ja kattavuus ei ole vielä selvillä, Hanna Leppänen Ahonen vakuuttaa, että valituissa kouluissa tullaan antamaan kaksikielistä opetusta.

– Mehän ollaan valmisteltu tätä hyvin pitkään, että saadaan tämä kaksikielinen opetus nyt käyntiin. Ja meillä on myös varattu siihen erityisvaroja. Meillä ei ole vaatimuksia että on tietty määrä oppilaita jotka hakee.

Artikkelia päivitetään julkaisupäivän aikana.