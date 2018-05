”Paljon hyvää pöhinää, mutta lisää kaivataan”

Liisa Talonpoika on ensimmäinen nainen Suomen Tukholman-suurlähetystön ruorissa. Hänelle itselleen Ruotsi ja Tukholma ovat ennestään tuttuja muun muassa kesätyö- ja opiskeluajoilta.

Ruotsista Talonpoika veisi Suomeen positiivisuutta ja Suomesta Ruotsiin annoksen perinteistä suomalaista sisua.

– Ovat ruotsalaisetkin sisukkaita, en minä sitä sano. Meillä on yhteinen historia, mutta olemme kansakuntina kokeneet niin erilaisia asioita sen historian aikana, että ehkä sellainen samanlainen sisukulttuuri puuttuu Ruotsista.

Oppia puolin ja toisin

Talonpoika uskoo tulevan lähettiläskauden olevan kiireinen muun muassa Ruotsin syksyisten valtiopäivävaalien takia. Lisäksi hän toivoo Ruotsin ja Suomen yhteistyön tiivistyvän entisestään.

– Ne asiat, jotka pyörivät nyt jo hyvin – esimerkiksi puolustusyhteistyö ja bisnesmaailmassa on paljon hyvää pöhinää päällä – sitä voisi laajentaa eri yhteiskuntasektoreille. Voimme oppia toisiltamme monissa asioissa. Ehkä kontaktipinnan laajentaminen ihan kansalaisista ja nuorista ja opiskelijavaihdosta alkaen, Liisa Talonpoika hahmottelee.

– On selvää, että yhteyistyö on tiivistynyt monella sektorilla ja niinhän sen täytyy ollakin. Me olemme niin läheisiä ja tärkeitä maita toisillemme, että kun maailmassa tapahtuu asioita, on hyvä kun on hyviä ystäviä.