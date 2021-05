Pohjois-Norlannin teollisuus kasvaa: ”Jällivaara on uusi Monaco”

– Jällivaarahan on uusi Monaco, pohtii videolla Jällivaaran IF Metallin sopimusneuvottelija Jari Törmänen alueen suosion kasvusta. Foto: SVT

Pohjois-Norlantiin on lyhyen ajan sisällä luvattu useita satojen miljardien kruunujen sijoituksia. Joidenkin arvioiden mukaan alueelle tarvitaan tulevaisuudessa 100 000 uutta työntekijää. IF Metallin paikallinen sopimusneuvottelija Jari Törmänen on toiveikas, vaikka riskejäkin on.