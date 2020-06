Huono terveys ja korkea ikä selittävät osaltaan ruotsinsuomalaisten korkeaa koronakuolleisuutta

Suomessa syntyneillä on yli nelinkertainen koronakuolleisuus Ruotsissa syntyneisiin verrattuna, käy ilmi Kansanterveysviraston tekemästä selvityksestä, josta kerroimme viime viikolla.

Suomessa syntyneiden kuolleisuus on kaikista suurin, kun verrataan kaikkia muissa maissa syntyneitä. Suomessa syntyneiden keskuudessa kuolleisuus on 142 kuollutta 100 000 henkilöä kohti. Vastaava luku Ruotsissa syntyneiden keskuudessa on 32 kuollutta 100 000 henkilöä kohti.

Kehitys on huomattu myös Ruotsinsuomalaisten Keskusliitossa RSKL:ssä:

– Totta kai, huolissaan pitää olla, jos näin suuresti ollaan edustettuna kuolleisuudessa, toteaa RSKL:n puheenjohtaja Pirkko Karjalainen.

Raskaat työt ja korkea ikä

Kansanterveysviraston lukujen mukaan Suomesta tänne muuttaneet ovat kuolintilastoissa myös varsin iäkkäitä, keskimäärin 82-vuotiaita. Takavuosien raskaat työt, sairastuneiden yleinen terveydentila ja korkea ikä heijastuvat nyt tilastoihin.

– Monet heistä ovat tehneet työelämänsä teollisuudessa. Siitä herää ajatus, että onko millainen ollut työympäristö, kun tämä korona on nimenomaan keuhkoihin menevä vaiva, Karjalainen sanoo.

Katso video, jolla RSKL:n Pirkko Karjalainen kommentoi myös suomenkielistä tiedotusta koronaviruksesta.