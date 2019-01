”Puhelinmyynti vaatii tarkkuutta uudesta laista huolimatta”

Kuntien kuluttaneuvonnat saavat usein kysymyksiä puhelinmyynnin yhteydessä tehdyistä sopimuksista. Kuluttajaneuvoja tähdentää, että lainmuutoksesta huolimatta on silti tärkeää tarkistaa ehdot ja yksityiskohdat.

Syyskuusta saakka puhelimessa tehtyyn kauppaan vaaditaan kirjallinen vahvistus, kuten kirjallinen allekirjoitus tai vahvistus sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Kuluttajaneuvoja kehottaa laista huolimatta kuluttajaa lukemaan sopimuksen ehdot huolella läpi.

– Laki on hyvä, sillä se vahvistaa sen, että henkilö ymmärtää, missä on mukana. Huolestuttavaa on kuitenkin edelleen, se että tekstiviestivahvistuksen yhteydessä myyjä voi antaa ostajalle neuvoja puhelun aikana. Näin kuluttaja voidaan huijata tekemään sopimus, kuluttajaneuvoja Maria Lundh sanoo.