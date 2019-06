Tarkistimme: Suomessa saat rajattoman netin puolet halvemmalla

Jukka Manner, joka tutkii matkapuhelinten käyttöä Euroopassa, sanoo että Suomessa puhelimeen saa rajattoman netin poikkeuksellisen halvalla:

– Täällä on oikeastaan pelkästään liittymiä, joissa on rajaton netti. Missään muualla ei ole tällaista. Suomi on ainutlaatuinen.

Ruotsissa on tavallista, että puhelinliittymään saa tietyn määrän nettiä kuukaudessa; yhdestä gigasta sataan gigaan. Rajaa kutsutaan datakatoksi. Rajattomankin netin saa käyttöönsä, mutta hintaero datakatolliseen liittymään on suuri. Suomessa sen sijaan datakatolliset liittymät ovat aika lailla historiaa. Siellä liittymä, jossa on rajaton netti, voi halvimmillaan maksaa alle 200 kruunua kuussa. Tavallisesti kuukausihinta on 200 kruunun ja 300 kruunun välillä. Ruotsissa samanlaisesta liittymästä saa halvimmillaan maksaa noin 500 kruunua.

Datan tarve vaihtelee käyttäjästä toiseen

Miten tämä voi olla operaattoreille kannattavaa Suomessa? Jukka Manner ottaa vertaukseksi noutopöydän ravintolassa:

– Markkinat perustuu siihen, etteivät kaikki käytä dataa hirveitä määriä. Ihan samalla tavalla kuin joku buffet, jossa keskimäärin ihmiset syö tietyn verran. Jotkut syövät ihan hirveästi, ja toiset syövät melko vähän. Keskimäärin se on tuottoisaa.