Raportti ilmastonmuutoksesta: ”Nyt on jo kiire”

Koko maapallo on samassa veneessä ja fossiillisten polttoaineiden käyttö pitää lopettaa, arvioidaan YK:n ilmastopaneelin IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) tiukkasanaisessa raportissa.

Raportti varoittaa lajien nopeutuvasta sukupuuttoon kuolemisesta, tappavista lämpöaalloista sekä lisääntyvistä konflikteista, kun luonnonvaroista kilpaillaan.

– Vaikka sopeutumistoimia on tehty eri puolilla maapalloa, ne eivät ole olleet riittäviä, vaan on seurannut sekä häiriöitä yhteiskunnassa että luonnossa. Tällä on vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, sanoo professori Markku Rummukainen.

Hän on toiminut Ruotsin meteorologisen ja hydrologisen laitoksen SMHI:n raportoijana Ilmastopaneelille.

Suojeluvaatimuksia

IPCC on tarkastellut raportissaan ihmisten ja luonnon haavoittuvaisuutta ilmaston lämmetessä.

Raportissa painotetaan, että nyt on jo kiire. 30–50 prosenttia maapallon luonnosta on suojeltava tai ennallistettava luonnolliselle tasolle tai muuten edessä ovat vielä rajummat muutokset kuin jo nyt käynnissä olevat.

Tuntuvia vaikutuksia

Raportin perusteella vedenpuute, tulvat, hirmumyrskyt, roudan ja jäätiköiden sulaminen sekä metsäpalot ovat jo täällä, ja ne vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin.

Jo ennestään köyhien ihmisten talous on tiukilla osassa maapalloa, kun sateet ovat jääneet tulematta tai tulvat ovat peittäneet viljelysmaat.

– Monet yhteiskunnat maapallolla ovat herkkiä koville sateille tai lämpötilan nousulle. Kyllähän se vaikuttaa myös terveyteen ja voi johtaa kuolemiin, sanoo Rummukainen.