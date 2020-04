Raportti: Tiukempi laki lisännyt kuntien vähemmistötyötä – työn valvonta yhä vaikeaa

Tammikuussa 2019 tiukennettu vähemmistölaki velvoittaa kunnat määrittelemään vähemmistöpoliittiset tavoitteensa ja ohjeet kuinka niihin päästään. Vastuunotto ja kiinnostus vähemmistötyöhön on raportin mukaan kasvanut, vaikka vähemmistöjen osallistamisessa työhön onkin puutteita.

”Tärkeintä on, että asiat edistyvät”

Lähes puolessa hallintoaluekuntia näin on tehtykin ja yli puolessa työ on aloitettu. Hallintoalueisiin kuulumattomat kunnat ovat kuitenkin edelleen murheenkryyni. Yli puolessa kunnista työ ei ole päässyt edes alkuun.

- Kunnissa on eroa. Meistä on tärkeää osoittaa, ettätietoisuus on herännyt ja on alettu ymmärtää, että asioita on tehtävä. Monissa kunnissa on vielä paljon tehtävää, sitä ei voi kieltää. Tärkeintä on että asiat edistyvät, Tukholman lääninhallituksen osastopäällikkkö Pernilla Ek sanoo.

Määräraha valvontaan ennallaan

Vähemmistöpolitiikan toteutumista valvova Tukholman läänin lääninhallitus ei myöskään ole saanut lisää rahaa vuoden 2012 jälkeen, vaikka hallintoalueiden määrä on sinä aikana kasvanut.

– Se vaikuttaa paljon työhömme, sillä käytössä olevat resurssimme ovat vähentyneet, Ek sanoo.

Vähemmistöpolitiikan postiitiivisiin puoliin kuuluu raportin mukaan se, että liikenne minoritet.se-nettisivustolla kasvoi viime vuonna 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.