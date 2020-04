Ravintoloitsija valvoo turvavälejä: ”Komentelen suomalaiseen tyyliin”

Veden äärellä sijaitsevassa ravintolassa käy kuhina, kun aurinko paistaa Tukholmassa. Terassilla riittää asiakkaita, mutta pandemian vuoksi asiakaspaikkojen määrä on puolitettu. Näin turvavälejä on helpompi noudattaa. Asiakkaille huomautetaan, jos he istuvat liian lähekkäin.

– Pitää jatkuvasti muistuttaa. Mutta ihmiset arvostavat sitä, että me olemme ottaneet tämän asian hyvin vakavasti. Olen saanut paljon palautetta, ja se on ollut pelkästään positiivista, ravintoloitsija Arto Winter kertoo.

Henkilökuntaa on koulutettu asian suhteen, mutta Winter valvoo itsekin tilannetta usein paikan päällä.

– Välillä komentelen myös aika hyvin, vähän suomalaiseen tyyliin, hän kertoo.

Tomera työ on tuottanut tulosta, sillä terveydenhuollon tekemässä tarkastuksessa ravintolalle tuli vain kehuja. Asiakaspaikkojen määrän puolitus vaikuttaa talouteen, mutta tarkemmat luvut selviää vasta hetken päästä. Tilannetta turvavälien osalta seurataan kuitenkin jatkossakin tarkasti, ja Winter sanoo olevansa varautunut siihen, että asiakkaita pitää muistutella niistä vielä kesälläkin.