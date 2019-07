Maistuuko suomalainen ruoka erilaiselta Ruotsissa? Tuotteita sovitetaan ruotsalaiseen makuun

Tuodaanko Ruotsin markkinoille erilaisia tuotteita kuin Suomeen, Valion Ruotsin toimitusjohtaja Pekka Tola?

– Kyllä ne ovat hiukan erilaisia. Perustuen siihen, että räätälöimme tuotteet ruotsalaiselle kuluttajalle, Tola sanoo,

Hän kertoo, että yritys käyttää suuren osan budjetista paikallisiin kuluttajatutkimuksiin, jotta tiedetään, mitä juuri ruotsalainen kuluttaja haluaa.

– Emme voi ihan yksi yhteen tuoda tuotteita tänne (Ruotsiin) tietenkään. Esimerkkinä on tästä ihan perus maito: Suomessa suosituinta on edelleen rasvaton maito, kun taas ruotsalaiset tykkäävät kevytmaidosta, Tola kertoo.

Onko ruisleivissä eroja?

Ruisleipävalikoima on Ruotsissa usein huomattavasti Suomea suppeampi. Resepti on kuitenkin usein samankaltainen, vaikkakin esimerkiksi Fazer myy eri ruisleipää Ruotsissa kuin Suomessa – suoraa vertailua ei voi siis tehdä.

Foto: SVT

Reseptejä ja pakkauksia vertaillessa huomaa, että Ruotsissa myytävässä leivässä nousee esiin ensin täysjyväprosentti, kun taas Suomessa pakkauksessa korostetaan usein ruisprosenttia.

Ensinäkemällä voisikin luulla, että ruotsalaisessa leivässä on vähemmän ruista kuin suomalaisessa.

– Kyse on ennemminkin ilmoitustavasta, joka on erilainen Ruotsissa ja Suomessa. Esimerkiksi leipä saattaa sisältää 58 prosenttia ruista, mutta kun katsotaan rukiin osuutta kaikesta jauhosta, on sen osuus korkeampi – siis samaa luokkaa kuin Suomessa, kerrotaan Fazerin viestinnästä.

Myös suklaassa eroja – koossa

Kun puhutaan suomalaisesta suklaasta, ei kyse ole sinänsä reseptistä vaan koosta. Ruotsissa esimerkiksi Fazerin suklaalevyt ovat nykyisin pienempiä ja kapeampia levyjä, kuin mitä Suomessa edelleen myydään.

– Koko perustuu kuluttajatutkimukseen pohjautuviin kuluttajatarpeisiin, Fazerin viestinnästä kerrotaan.

SVT Uutiset on tavoitellut myös Atriaa vastaamaan kysymykseen reseptieroista, mutta emme ole vielä saaneet vastausta.