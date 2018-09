”Rikollisuus siirtynyt toiselle tasolle”

Lehtori, miestutkija Jari Kuosmanen on tutkinut rikollisuutta ja haastatellut rikollisuuden taakseen jättäneitä ihmisiä Göteborgin yliopistossa.

– On hirveä määrä aseita, mutta on myös useampia ryhmiä, jotka taistelevat samoista huumemarkkinoista. Nyt on menty siihen, että tappaminen ja aseet ovat osa rikollisuutta, moni kokee, että ei voi olla osana sitä, jos ei mene mukaan sotaan.

Alueen ihmiset saatava mukaan

Kuosmanen muistuttaa, että niin kauan, kun on nuoria miehiä, jotka ovat yhteiskunnan ulkopuolella, he hakeutuvat rikollisuuteen. Jengirikollisuus tuo mahdollisuuden tienata rahaa ja antaa tunteen ryhmään kuulumisesta.

Mutta alueittain jengirikollisuutta on onnistuttu myös eri yhteiskunnalisin keinoin vähentämään. Esimerkiksi Göteborgissa on Kuosmasen mukaan onnistuttu joillakin alueilla nuorison kanssa tekemään työtä rikollisuuden vähentämiseksi. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi koulujen kanssa.

– Alusta pitäen pitää auttaa nuoria poikia löytämään ratkaisuja, mutta kun on mennyt liian pitkälle, pitää tietenkin poliisin reagoida. Tärkeää on saada mukaan alueen ihmiset, ettei se ole pelkästään ulkopuolelta tulevaa työtä, kuten liian usein on.