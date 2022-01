SVT:n sarja kertoo romanien kansanmurhasta: ”Tärkeää, että romanit saavat kertoa itse”

On tärkeää, että romanit saavat kertoa itse, mitä heille tapahtui, kertoo yksi sarjan tuottajista, Domino Kai. Hän on myös idean isä.

Kukaan ei tiedä varmaksi, kuinka monta romania natsit surmasivat. Kaikki tapetut eivät joutuneet leireille ja murhia tehtiin useammassa maassa. Arviot liikkuvat 200 000:sta aina yli miljoonaan.

Domino Kai kertoo, että sarja on tärkeä, koska romanien kansanmurhasta on vain vähän tutkimusta ja koulukirjoissa on korkeintaan maininta, että myös romanit olivat natsien vainon kohteena.

– Sarjassa on loppujen lopuksi mukana romaneja kolmesta Pohjoismaasta, koska Islannista ei romaniuhreja löytynyt ja tanskalaiset eivät uskaltaneet olla mukana.

Domino Kai kertoo, että mahdollisuus tehdä sarja on hänelle suuri kunnia ja tärkeä myös siksi, että romanien kohtalot jäivät kertomatta toisen maailman sodan aikana. Silloin monet miehet, kuten Domino Kain ukki taistelivat Suomen riveissä, kun taas toiset sukulaiset joutuivat internointileireille ja näkivät nälkää.

– Tahdon sarjani lisäävän tietoisuutta romanien historiasta, niin että sen vaikutukset yltäisivät politiikkaan ja että nuorempien romanien ei tarvitsisi kokea sitä sortoa, jota vanhemmat romanit ja myös minä olemme kokeneet.