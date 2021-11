RS-virus levisi päiväkodissa: ”Vain yksi lapsi osastolla”

RS-virus tarttuu yskimisen, aivastelun sekä esineiden kautta. Siksi Teriö epäilee, että hänen lapsensa sai infektion päiväkodista.

– Meidän päiväkodissa oli todettu RS-virus toisella osastolla. Sieltä kaikki lapset olivat kotona sairaana, melkein samaan aikaan. Sielä oli ollut vain yksi lapsi osastolla, niin minä oletin että tyttärenkin nuha johtui siitä.

Lievä RS-infektio parantuu yleensä itsestään ja ilmenee tavallisena nuhana. Tavallisesti yskä kestää pienemmillä lapsilla pari viikkoa. Minna Teriön kolmevuotias tytär sai ensin nuhan.

– Siitä meni muutema päivä, niin tämä pienempikin alkoi olla lievästi nuhainen. Sitten isosiskon nuha muuttui aivan järkyttäväksi yskäksi, ja kuumeeksi. Lasten yskä oli tosi röhisevää, mutta minä ajattelin että niin kauan kuin he yskivät, he saavat sitä limaa pois ja sehän on hyvää.

Pahoissa tapauksissa, RS-virus voi aiheuttaa alempien hengitysteiden infektion pienille lapsille, jolloin he saattavat tarvita sairaalahoitoa. Etenkin alle puolivuotiailla RS-viruksen heuttama bronkioliitti voi olla vakava. Se nimittäin kerryttää paksua limaa keuhkoputkiin aiheuttaen hengitysvaikeuksia ja hengityskatkoksia.

– Minua alkoi huolestuttamaan sitten öisin, että lapsi ei saa henkeä. Menin lääkäriin kuin vauvani alkoi yskiä vähemmän, mutta kuulin että yskä oli vielä limasta. Epäilin RS-virusta ja halusin että lääkäri kuuntelee hänen keuhkoja, mutta siinä vaiheessa hän oli tulossa parempaan kuntoon.